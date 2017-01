Milan, Damiani: "Ocampos forse non convince. Niang? Quei conflitti col gruppo..."

30/01/2017 11:55

MILAN DAMIANI / In collegamento telefonico durante 'Radio Anch'io Sport' in onda su 'Radio 1', il noto procuratore Oscar Damiani si è soffermato sull'analisi del momento del Milan e delle ultime mosse di calciomercato dei rossoneri: "Montella è umolto intelligente, sa sdrammatizzare e non l'ho mai sentito accusare alcun suo giocatore. Li difende sempre, sa che si può sbagliare. Lui è la persona giusta, però ci vuole una grande società: senza di questa non si vince. Niang? Sono deluso da lui, l'ho conosciuto quando aveva 16 anni. Ha cambiato molti agenti, questo ci fa pensare che ha poco equilibrio. È davvero un peccato perché al Milan ha avuto rapporti conflittuali col gruppo, per non dire altro. Pensavo potesse fare una grande carriera, invece probabilmente il suo carattere non gli consente di esprimere al meglio le sue qualità. Ocampos? È un giocatore interessante, ma anche lui ha avuto dei problemi perché ha cambiato diverse squadre. Forse non convince. Bisognerà vedere se al Milan riuscirà a sostenere la concorrenza".



L.P.