Calciomercato Napoli, da Hysaj a Jorginho: i possibili addii nella rosa di Sarri

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

30/01/2017 11:50

CALCIOMERCATO NAPOLI ROSA SARRI / Il Napoli ha dimostrato nella scorsa sessione di mercato di voler puntare molto sui giovani, anche a costo di doverne attendere i tempi d'adattamento, che sia al nostro calcio o agli schermi di Maurizio Sarri.

E' stato così per Rog, che probabilmente offrirà un vero contributo alla causa azzurra a partire dalla prossima stagione. Discorso simile poi per Diawara che, giocando in Italia da tempo, ha però avuto modo di scendere in campo ben prima, mostrando le proprie doti e insidiando il ruolo da titolare di Jorginho. L'unico in grado di combinare età e tempistiche è stato Zielinski, avvantaggiato dal fatto di conosere Sarri. Destinato a un'importante carriera, ha mostrato fin da subito le ragioni per le quali il Liverpool si era mostrato tanto interessato a lui nello scorso calciomercato.

Svariate sono state le aggiunte alla rosa azzurra, con De Laurentiis e Giuntoli che, a partire da giugno, potrebbero ritrovarsi a operare molti cambi. Da Hysaj a Jorginho, passando per Albiol e Sepe. Tanti i nomi in uscita, in attesa di capire come si evolverà la trattativa per Gabbiadini al Southampton.

Calciomercato Napoli, come può cambiare la rosa di Sarri

Al suo secondo anno a Napoli, Maurizio Sarri ha dimostrato di non essere ancora al concetto di 'titolarissimi'. La sua squadra cambia forma e si adatta, a seconda degli impegni o degli indisponibili.

Lo ha ampiamente dimostrato adattando Mertens come prima punta, in assenza di Milik. Nonostante la grande alternanza, c'è chi potrebbe lasciarsi ammaliare da eventuali offerte. Uno di questi è Jorginho, non più titolare assoluto del centrocampo partenopeo. L'importanza di Diawara in questa rosa è di certo destinata ad aumentare l'italo-brasiliano potrebbe cercare un ruolo principale in un'altra piazza.

Difficile ipotizzare l'addio di Allan a centrocampo, con Sarri che ha bisogno del suo 'mastino', anche se spesso necessita di rifiatare per essere lucido. In difesa invece potrebbero esserci i maggiori movimenti in uscita. Alle spalle di Reina potrebe realizzarsi una rivoluzione, con Rafael e Sepe che, dopo l'ultima gara da titolare dello spagnolo in Coppa Italia, pare non abbiano alternative all'addio.

Di certo in estate si tornerà a parlare della possibilità di un ritorno di Albiol in Spagna, con il Napoli che dovrà capire a Dimaro se Maksimovic potrà essere pronto a dare il meglio di sé nella prossima stagione. Alle loro spalle Chiriches e Tonelli, con De Laurentiis che lotterà nuovamente per trattenere Koulibaly.

I dubbi del mercato Napoli non terminano però qui, dal momento che Hysaj e Ghoulam sono da mesi corteggiati da molti club. Le voci si sprecano e, al fine di ottenere una ricca plusvalenza, uno dei due potrebbe davvero salutare la piazza azzurra. Se è vero che in prospettiva è tra i due quello che offre maggiori garanzie, le tante prestazioni negative di Hysaj potrebbero porlo in vantaggio sul compagno in questa lista di sbarco.

Alle loro spalle infine ci sono Maggio e Strinic, con i quali di certo il club tornerà a parlare a fine stagione. L'ex Samp, ormai colonna azzurra, pare aver accettato il suo ruolo nella rosa di Sarri, mentre il croato ha spesso sottolineato le poche chance ricevute.

L'unico reparto 'intoccabile' pare l'attacco, a patto che De Laurentiis riesce a trovare il giusto accordo per far firmare a Insigne l'atteso rinnovo di contratto.