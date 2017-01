Calciomercato Juventus, nome nuovo a centrocampo

30/01/2017 11:38

CALCIOMERCATO JUVENTUS LUCAS / Una delle priorità del calciomercato Juventus resta sicuramente il reperimento di un centrocampista centrale che possa sopperire all'eventuale partenza di Hernanes. I nomi che vanno per la maggiore in queste ore sono quelli di Leandro Paredes e di Luiz Gustavo, ma sulla scrivania bianconera stanno arrivando anche altri dossier, in grado di regalare piste meno complicate e costose. Per quanto riguarda il centrocampista brasiliano, il Wolfsburg continua a prevedere solamente una cessione a titolo definitivo o con l'obbligo di riscatto, mentre sul fronte argentino, la Roma è disposta a prendere in considerazione solamente offerte vicine ai 25 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, spunta Lucas Leiva

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, negli ultimi giorni uno dei profili sottoposti all'attenzione della dirigenza juventina sarebbe quello di Lucas Leiva. Bloccato dall'Inter prima della decisiva virata su Gagliardini, il centrocampista brasiliano non ha ancora trovato una nuova squadra e viste le incessanti voci sulla ricerca di un nuovo mediano da parte del Liverpool (si parla anche di Paredes), non è escluso che possa partire nelle ultime ore di mercato europeo. Munito di passaporto italiano, l'ex Gremio al momento non riscalda troppo gli animi del club torinese, ma rappresenta un ottimo ed economico 'piano B'.