Cronaca, ATTACCO TERRORISTICO contro i musulmani in Canada

30/01/2017 08:37

CRONACA SPARATORIA E MORTI MOSCHEA CANADA - Il terrorismo ha raggunto anche il pacifico Canada. A Quebec City, verso le 20 ora locale, alcuni uomini armati hanno fatto irruzione all'interno di una moschea aprendo il fuoco sui fedeli raccolti in preghiera. Sei le vittime, otto i feriti. A riferirlo è 'Le Journal de Quebec', quotidiano canadese in lingua francese. Anche il primo ministro del Paese, Justin Trudeau, ha commentato l'accaduto, definendolo "un attacco terroristico contro i musulmani". La polizia ha riferito che due persone sono state arrestate e non sembra ce ne siano altre in fuga.

F.S.