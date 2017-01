DIRETTA Calciomercato INTER, tutti gli aggiornamenti LIVE: Santon resta o va?

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

30/01/2017 11:15

DIRETTA CALCIOMERCATO INTER / Ore 10.30: Per Davide Santon è spuntata l'ipotesi Fiorentina, che potrebbe essere approfondita nelle prossime ore. Ma per il laterale ex Newcastle non è da escludere la permanenza all'Inter.

Ore 10: Ultime ore a disposizione per piazzare in uscita i diversi esuberi attualmente in rosa. Il calciomercato Inter, da qui alle 23 di domani, si concentrerà sulle cessioni, come più volte ribadito dalla dirigenza nerazzurra. Con le valigie pronte c'è il giovane Yao, ma attenzione anche a Ranocchia, Biabiany e probabilmente uno tra Nagatomo e Santon.