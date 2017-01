Inter, Jovetic fa chiarezza: "Mi sostituivano senza dirmi il perché"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

30/01/2017 11:19

SIVIGLIA INTER JOVETIC / Decisamente positivo l'impatto di Stevan Jovetic in Liga, dove gioca ora con la maglia del Siviglia. L'ultimo periodo italiano non è stato dei più semplici per lui. Difficile riuscire a trovare spazio all'Inter e, dopo le voci di calciomercato su un possibile ritorno nella sua Firenze, ecco la chance spagnola, colta al volo.

Ha già segnato tre reti, due in Liga e una in Coppa del Re, mettendosi in mostra già all'esordio contro il Real Madrid. Intervistato da 'mondo.rs', è tornato però a parlare del suo periodo all'Inter, provando a dare una propria spiegazione in merito alla conclusione dell'avventura nerazzurra: "Non so dire cosa non abbia funzionato all'Inter. Devo essere onesto. L'inizio era stato fantastico, con un mio gol all'Atalanta e poi una doppietta al Carpi. Quando poi non segnavo, riuscivo a giocare comunque bene. L'Inter collezionava vittorie ed era in cima alla classifica di serie A".

Inter, Jovetic racconta cos'è successo

SOSTITUZIONE - Tante le news Inter sul suo conto al termpo ma, nel corso dell'intervista, Jovetic prova a dare una spiegazione alla piega presa in casa nerazzurra, arrivando a trovare un vero e proprio snodo: "Io ero sempre tra i migliori in campo. Realizzavo molti assist ma poi, contro la Lazio, fui sostituito dopo 55 minuti. Da quel momento in poi per me fu tutto in salita. Venivo poi sostituito in ogni partita, non appena iniziava il secondo tempo. Nessuno mi spiegava la ragione, fin quando non sono stato escluso dai titolari. Ora però cerco di non pensarci più".

SIVIGLIA - "Quando ho saputo del loro interesse nei miei confronti, ho guardato il calendario, vedendo che in pochi giorni avrebbe giocato due volte contro il Real. Ho chiamato poi il mio agente, dicendogli di accelerare la trattativa. In questo modo sono arrivato prima della doppia sfida.

TITOLO - "Stiamo facendo n campionato interessante e lotteremo per il primo posto. Qui curano ogni dettaglio e si vede da subito".