DIRETTA Calciomercato MILAN, tutti gli aggiornamenti LIVE: visite mediche per Ocampos

Martin Sartorio (Twitter: @SartorioMartin)

30/01/2017 11:14

DIRETTA CALCIOMERCATO MILAN /

ORE 11:00 - Per il calciomercato Milan c'è da definire anche la possibile partenza di Rodrigo Ely. Resta da capire se Adriano Galliani, anche quest'anno, riuscirà a mettere a segno il colpo last minute visti gli infortuni di Bonaventura e De Sciglio.

ORE 10:30 - Sogno Benzema per il Milan. I rossoneri per l'estate, con l'arrivo della nuova proprietà, potrebbero mettere a segno il colpo in attacco. Il francese, infatti, è in uscita dal Real Madrid

ORE 10:00 - Poche ore alla chiusura del calciomercato. Il Milan dopo gli acquisti di Deulofeu e Storari e le partenze di Luiz Adriano, Gabriel e Niang è pronto ad ufficializzare l'arrivo Ocampos, che sta svolgendo le visite mediche proprio in questi istanti.