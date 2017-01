I CRAQUE DEL MOMENTO - Joao Mario: il grimaldello di Pioli

Maurizio Russo

30/01/2017 14:52

JOAO MARIO INTER / Adesso la classifica non spaventa più. Sette vittorie consecutive (che all'Inter non si vedevano dai tempi di Stramaccioni, ndr) hanno rimesso almeno parzialmente le cose a posto. E così i nerazzurri sono risaliti dal decimo al quarto posto superando una dopo l'altra Sampdoria, Torino, Fiorentina, Atalanta, Lazio e Milan. E la terza piazza occupata dal Napoli, obiettivo indicato dal gruppo Suning ad inizio stagione per tornare a disputare la Champions League, dista adesso soltanto 3 punti. Inutile sottolineare quanto sia stato importante il cambio alla guida tecnica: con l'arrivo di Pioli al posto di de Boer in panchina la media punti a partita è praticamente raddoppiata, passando da 1,27 a 2,5.

GOL E ASSIST: SEMPRE DECISIVO - Il tecnico emiliano è stato bravo a creare un gruppo unito e a rivitalizzare alcuni giocatori che sembravano persi. Tra questi c'era sicuramente Joao Mario che nella prima parte della stagione, a parte il lampo contro il Cagliari peraltro inutile ai fini del risultato, aveva lasciato un po' a desiderare. Con il nuovo anno, invece, il centrocampista lusitano si è riscoperto decisivo ed è diventato il craque del momento: nelle cinque gare disputate nel 2017, a parte quella con il Chievo, è stato sempre determinante. Dapprima l'assist che ha permesso a Perisic di completare la rimonta contro l'Udinese, poi il gol-vittoria nella trasferta di Palermo e infine la rete contro il Pescara, dove Joao Mario è stato il migliore in campo secondo le pagelle di Calciomercato.it. Senza dimenticare che le due giocate in Coppa Italia che avevano mandato a segno Murillo e Palacio contro il Bologna.

Calciomercato Inter, Joao Mario: soldi ben spesi

Con i 40 milioni versati nelle casse dello Sporting CP per averlo in estate, Joao Mario rappresenta l'acquisto più costoso della faraonica campagna acquisti dell'Inter nella sessione estiva di calciomercato. I mugugni di quanti pensavano che fosse stato pagato troppo e che si rischiava un nuovo 'caso Kondogbia' con il tempo stanno svanendo. Il numero 6 nerazzurro ha ancora ampi margini di miglioramento, ma sta tornando quello apprezzato nel Portogallo dei miracoli, capace di conquistare il titolo di campione d'Europa. Ora i tifosi interisti sperano che possa coronare un'altra impresa.