DIRETTA Calciomercato Roma, tutti gli aggiornamenti LIVE: Gerson in volo

30/01/2017 10:59

DIRETTA CALCIOMERCATO ROMA / ORE 10.21: Sul fronte Paredes, resta vivo l'interesse della Juventus e della Premier League. Il club giallorosso valuta l'argentino circa 25 milioni di euro,

ORE 10.10: Se dovesse partire anche Paredes, la Roma porterebbe a Trigoria un altro centrocampista. Il sogno resta quello di anticipare i tempi per Kessié. Le alternative sono Donsah e Baselli, ma occhio ai nomi a sorpresa. Per il centrocampista del Torino giungono conferme importanti sulla nostra anticipazione.



ORE 10.00: La due giorni finale di trattative si preannuncia scoppiettante per il calciomercato Roma. Le grandi manovre giallorosse riguardano soprattutto il centrocampo, dove Gerson è partito alla volta di Lille per firmare con il club francese

D.T.