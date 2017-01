Calciomercato Juventus, retroscena sul rinnovo di Dybala

30/01/2017 10:17

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA/ Non solo nuovi acquisti. Il calciomercato Juventus prosegue spedito anche sul fronte Dybala, da tempo in trattativa per il rinnovo del contratto. Il talento argentino sta per trovare l'accordo definitivo con la società bianconera, che dovrebbe essere suggellato fra pochi giorni dalla firma. Il ritardo nella trattativa, riporta 'Tuttosport', sarebbe legato alla complessità del contratto stesso, che includerà una parte dei diritti di immagine del giocatore: questo sarebbe il chiaro segno che la società vuole puntare sempre di più sull'attaccante, al centro non solo del progetto tecnico ma anche delle nuove strategie di marketing. Le parti sembrano ormai vicine e l'annuncio del rinnovo, che avverrà con le borse aperte, sarebbe in programma per questa settimana, probabilmente il venerdì antecedente alla partita con l’Inter.

Come anticipato da Calciomercato.it, Dybala ha chiesto uno stipendio vicino ai 7,5 milioni di euro all'anno (stesa cifra che guadagna Higuain). La dirigenza bianconera, che partiva da una proposta di 5 milioni più bonus, ha fatto un ulteriore sforzo avvicinandosi di molto alla richiesta. Nel contratto, che legherà Dybala alla Juventus fino al 2021, non ci sarà alcuna clausola, ma si discute su una percentuale in caso di rivendita in favore del giocatore e del suo agente (simile a quella che la scorsa estate portò Pogba).

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: le ultime

L'affare sembra quindi in via di definizione. Arrivato nel calciomercato estivo del 2015, Paulo Dybala ha impiegato pochi mesi per diventare un punto fisso nello scacchiere tattico di Max Allegri. Tuttavia, proprio tra i due ieri ci sono stati momenti di nervosismo. Durante la gara vinta contro il Sassuolo, infatti, al minuto 77 il tecnico bianconero ha deciso di sostituire Dybala per fare spazio a Pjaca. Tuttavia, l'argentino è uscito dal campo scuro in volto evitando la mano tesa dal tecnico toscano e scatendando diverse reazioni tra i tifosi juventini.

M.D.A.