Calciomercato Roma, Gerson in partenza per la Francia

30/01/2017 10:04

ROMA GERSON LILLE / La giornata odierna, come detto, è stata decisiva per decidere il futuro di Gerson. Il centrocampista brasiliano si è messo in viaggio verso la Francia, per perfezionare il suo passaggio al Lille. Il club francese e la Roma hanno raggiunto un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro. L'ex Fluminense verrà sostituito da Clement Grenier, arrivato nei giorni scorsi nella Capitale.

D.T.