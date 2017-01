Napoli, la delusione di Hamsik: "Abbiamo perso due punti. E' un danno"

30/01/2017 09:58

NAPOLI PALERMO HAMSIK / C'è delusione in casa Napoli dopo l'inaspettato pareggio casalingo contro il Palermo. Un punto che non aiuta di certo i rosanero nelle retrovie, e che al contempo impedisce agli azzurri di agguantare la Roma al secondo posto.

Il gruppo di Sarri non approfitta dei tanti risultati a favore della domenica pomeriggio e, attraverso il proprio sito ufficiale si è espresso in merito anche il capitano Marek Hamsik: "La gara di ieri andava assolutamente vinta. C'è il rammarico per aver perso due punti. Potevamo far meglio ma abbiamo avuto un buon numero di chance per vincerla. Non riuscire a vincere è di certo un danno. Ora però dobbiamo pensare al Bologna".

L.I.