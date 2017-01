Calciomercato Fiorentina, Caceres non convince

30/01/2017 09:26

CALCIOMERCATO FIORENTINA CACERES / E' attesa per oggi la presentazione di Riccardo Saponara in casa Fiorentina. Questo potrebbe essere l'ultimo colpo dei viola in questa sessione, anche se, concluso l'accordo per il prestito biennale del trequartista dall'Empoli, occorrerà prendere una decisione su Caceres.

L'ex Juventus è stato proposto ai Della Valle ma, rimasto senza squadra ormai da sei mesi, per la Fiorentina rappresenterebbe un rischio troppo grande, come riportato dal 'Corriere dello Sport', considerando anche il grave infortunio alle spalle.

L.I.