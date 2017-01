Calciomercato Inter, asta per Berardi: irrompe Conte

30/01/2017 09:13

INTER BERARDI CHELSEA / Rientrato da poco da un infortunio che lo ha tenuto fuori per quasi tutto il girone di ritorno, Domenico Berardi resta una delle prede maggiormente appetite sul mercato. Se la Juventus continua a tentennare in merito ad un approdo in bianconero dell'attaccante, l'Inter sembra invece decisa a fare sul serio, ma dovra vedersela con un avversario in più. Secondo 'La Repubblica', infatti, anche il Chelsea si sarebbe iscritto alla corsa per il 22enne mancino, che avrebbe già incontrato Antonio Conte nel periodo natalizio.

D.T.