VIDEO CM.IT - Calciomercato Milan, visite mediche per Ocampos: "Felice di essere qui"

Dall'inviato Matteo Zappalà

30/01/2017 08:38

CALCIOMERCATO MILAN OCAMPOS / Lucas Ocampos sta per diventare un nuovo rinforzo del calciomercato Milan. Dopo l'ok definitivo di Genoa e Marsiglia, l'esterno offensivo sta per mettere nero su bianco coi rossoneri sulla base di un prestito secco e 25% sulla futura rivendita a favore del club francese. Stamane è arrivato in città per svolgere le visite mediche. Ai giornalisti che lo hanno intercettato, tra i quali l'inviato di Calciomercato.it, ha rilasciato una breve dichiarazione: "Sono felice di essere qui. Spero di fare il meglio possibile".

M.D.A.