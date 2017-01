Calciomercato Roma, c'è l'offerta per Baselli

30/01/2017 08:31

CALCIOMERCATO ROMA / Fasi finali del calciomercato invernale. Tra le squadre più attive nelle ultime ore c'è la Roma, alla ricerca di acquisti per il presente e per il futuro. Se l'affare per Franck Kessié sembra ormai vicino alla conclusione, per il centrocampo si stano valutando anche altri nomi. Come anticipato da Calciomercato.it, tra gi obiettivi in mediana c'è anche Daniele Baselli. Il centrocampista del Torino è tra i nomi caldi delle ultime ore. I giallorossi, riporta 'Tuttosport', hanno fatto pervenire già la loro offerta: un milione per il prestito con riscatto obbligato al raggiungimento di un determinato numero di presenze (ancora oggetto di trattativa) fino al termine della stagione, per una cifra presumibilmente superiore ai 10 milioni di euro.

Tuttavia, prima di cedere Baselli, il Torino ha necessità di trovare un degno erede, data l'emergenza a centrocampo dopo la cessione di Vives e l'assenza di Acquah. Tra i nomi caldi ci sono Castro, Hetemaj e Radovanovic, ma non sembra del tutto chiusa la pista che porta a Donsah (che piace anche ai giallorossi). All'estero, invece, si sta valutando la candidatura di Tongo Doumbia (27enne francomaliano del Tolosa).

Calciomercato Roma, offerta per Baselli

L'arrivo di Baselli già in questa sessione rappresenterebbe il secondo colpo del calciomercato Roma a centrocampo. Tuttavia, potrebbe anche essere il segnale della possibile cessione di Leandro Paredes. Il talentuolo centrocampista argentino, che piace a diversi club in Premier League, negli ultimi giorni è entrato tra i primi nomi nella lista della Juventus, che ha fatto recapitare un'offerta di 25 milioni alla Roma. L’operazione potrebbe essere portata a termine dopo l’ultimo assalto per Luiz Gustavo, in programma oggi. Al momento, la Juventus smentisce, ma il forte interesse per Paredes resta. Dopo Pjanic, quindi, il rischio è quello di vedere un altro talento romanista verso Torino, anche se lo stesso Paredes ieri ha allontanato l'ipotesi addio.

M.D.A.