LA MOVIOLA DI CM.IT: Manca un rigore su Dzeko, de Paul da rosso prima del gol vittoria

MOVIOLA, DZEKO DE PAUL / MILANO – Roma e Milan che nell’ultimo turno hanno subito due clamorose rimonte per mano di Sampdoria ed Udinese sono le squadre che lamentano i torti arbitrali più discussi del weekend. Nel primo caso i giallorossi contestano a Mazzoleni sia la punizione dalla quale nasce il 3-2 di Muriel che il mancato rigore per un fallo subito da Dzeko nel recupero. Recrimina anche il Milan per un fallo di de Paul su De Sciglio che Banti non sanziona con la giusta severità. Lo stesso de Paul sarà poco dopo il protagonista dell’azione che consegna la vittoria all’Udinese. Da rivedere anche il terzo gol dell’Inter nella sfida contro il Pescara con Icardi che scatta da posizione di offside prima di mandare a rete Eder.



LAZIO-CHIEVO 0-1, arbitro Fabbri 5,5 – Nel corso del primo tempo Gamberini intercetta un cross di Felipe Anderson toccando il pallone con un braccio. Per Fabbri non ci sono gli estremi per intervenire ma le immagini gli danno torto visto che il rigore poteva starci. Altro penalty richiesto dai padroni di casa dopo 77 minuti di gioco per un presunto tocco col braccio di Spolli; questa volta fa bene l’arbitro a lasciar correre visto che il difensore del Chievo respinge il pallone con la spalla destra.

INTER-PESCARA 3-0, arbitro Calvarese 5,5 – Un minuto prima del vantaggio interista Calvarese annulla un gol al Pescara per il fuorigioco di Verre che approfitta di una corta respinta di Handanovic per battere a rete. Giusto annullare visto che Verre si trova in netto offside sulla conclusione di Kastanos. Errore grossolano sul 3-0 di Eder che andava annullato per un evidente fuorigioco di Mauro Icardi autore dell’assist vincente.

TORINO-ATALANTA 1-1, arbitro Damato 5,5 – Da rivedere un contatto in area granata tra Rossettini e Petagna nel corso della ripresa con Damato che decide di non concedere il rigore. Decisione giusta visto che Petagna non subisce fallo e probabilmente è lui a meritare un giallo. A poco meno di 20 minuti dal 90esimo Kurtic devia un pallone giocato da Belotti ma Damato nega l’angolo ai granata e sbaglia.

SASSUOLO-JUVENTUS 0-2, arbitro Doveri 6 – Ordinaria amministrazione per il direttore di gara che non è chiamato a scelte complicate nell’arco dei 90 minuti. Distribuisce in maniera ragionevole e lineare i cartellini senza far innervosire il match che rimane corretto fino al triplice fischio.

UDINESE-MILAN 2-1, arbitro Banti 5 – Fa discutere la scelta del fischietto di Livorno che pochi minuti prima del definitivo sorpasso friulano grazia de Paul autore di una brutta entrata su De Sciglio. Un intervento da dietro sulla caviglia dell’avversario che meritava il rosso e non il giallo. Per Banti si tratta di un errore di valutazione pesante visto che sarà lo stesso De Paul a firmare la rete del 2-1.

SAMPDORIA-ROMA 3-2, arbitro Mazzoleni 5 – Due gli episodi importanti ed in entrambi i casi è la Roma a protestare: nel primo si contesta a Mazzoleni la decisione di concedere la punizione sul contatto Rudiger-Schick che Muriel trasforma nel gol del 3-2. Dalle immagini al rallenty si capisce che il difensore giallorosso non commette fallo dunque l’arbitro sbaglia ad interrompere il gioco e ad ammonire lo stesso Rudiger. Il secondo episodio ci porta ai minuti di recupero quando Dzeko in area blucerchiata viene messo giù da Bereszynski; per Mazzoleni, mal consigliato dal suo assistente, il fallo non è sanzionabile vista la posizione irregolare dell’attaccante bosniaco. Anche in questo caso le immagini danno torto al direttore di gara perché Dzeko si trova in posizione regolare quando subisce fallo in area di rigore. Manca dunque un penalty per la Roma.

CROTONE-EMPOLI 4-1, arbitro Tagliavento 6,5 – Puntuale sul rigore assegnato ai padroni di casa in seguito all’entrata di Veseli che stende Stoian in area.

FIORENTINA-GENOA 3-3, arbitro Orsato 6 – Qualche dubbio sulla posizione di Hiljemark nell’azione che consente al Genoa di portarsi sul 2-2. Dalle immagini il giocatore rossoblu sembra in posizione di fuorigioco. Bene Orsato sul rigore concesso agli ospiti per il mani in area di Bernardeschi sul tiro di Izzo con il fantasista viola che viene giustamente espulso.

CAGLIARI-BOLOGNA 1-1, arbitro Pairetto 5,5 – Nell’acceso finale Viviani riceve un rosso sacrosanto per il brutto intervento ai danni di Tachtsidis. Stessa sanzione per Krafth che poco dopo commette fallo da ultimo uomo su Borriello con quest’ultimo che trasforma la punizione che vale l’1-1 finale.

NAPOLI-PALERMO 1-1, arbitro Celi 6,5 – Buona la prova di Celi che dirige con personalità il match del San Paolo garantendo la giusta interpretazione anche di fronte agli episodi più spigolosi. Giusto convalidare la rete di Nestorovski che sblocca il risultato; il macedone, infatti, sul cross di Rispoli è tenuto in gioco da Albiol. Ineccepibile anche il rosso a Goldaniga che nel finale si rende colpevole di un brutto intervento ai danni di Mertens.