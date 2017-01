IL PAGELLONE DI CALCIOMERCATO.IT: Falcinelli eroico, Bacca inconsistente

Emiliano Forte

PAGELLONE, FALCINELLI BACCA / MILANO – Turno favorevole alla capolista Juventus che approfitta dei passi falsi di Roma e Napoli per allungare in classifica. In casa bianconera sale l’entusiasmo anche per lo spettacolo offerto dal modulo a quattro punte proposto da Allegri con Higuain finalizzatore inarrestabile. Assetto difensivo sotto accusa in casa Roma dopo lo scivolone contro la Samp. In particolare Vermaelen preferito contro ogni pronostico al greco Manolas ha subito le iniziative di un Muriel scatenato. Continua la cavalcata dell’Inter che vince la settima gara di fila trascinata da uno Joao Mario capace di esprimere un calcio sopraffino. Di umore opposto i cugini del Milan che escono sconfitti dalla gara contro l’Udinese e si trovano a dover affrontare il ‘caso Bacca’; il colombiano pur giocando titolare è sempre più un corpo estraneo nell’11 di Montella. In zona retrocessione spettacolare tripletta per Falcinelli che trascina il Crotone e fa sperare nella rimonta salvezza il popolo rossoblu.

TOP

5.Joao Mario (Inter) – Prestazione di spessore per il centrocampista portoghese che grazie al suo movimento tra le linee agevola il gioco offensivo nerazzurro e valorizza la spinta sulle fasce di Candreva e Perisic. Proprio da un assist del croato nasce la seconda rete consecutiva per uno Joao Mario in versione Euro 2016. Illuminante. VOTO 7,5

4.Sorrentino (Chievo) – I 3 punti conquistati dal Chievo in casa della Lazio portano la sua firma. Con una prodezza dietro l’altra il 37enne portiere gialloblu annulla qualsiasi tentativo dei padroni di casa di sbloccare il match. Particolarmente avvincente e spettacolare il duello con Marco Parolo che si vede neutralizzare addirittura 3 chiare occasioni da gol. Anche Felipe Anderson le ha provate tutte ma alla fine la vittoria va al Chievo che ringrazia il suo portiere versione superman. Strepitoso. VOTO 7,5

3.Muriel (Sampdoria) – La sua esuberanza nei cambi di ritmo e nelle progressioni mette in crisi la retroguardia giallorossa che orfana di Manolas e con Vermaelen in campo non ha il passo giusto per limitare il colombiano. Fondamentale per la rimonta blucerchiata visto che da una sua iniziativa sulla destra nasce il momentaneo 1-1 di Praet poi nella ripresa direttamente da calcio di punizione (con l’aiuto della barriera) beffa Szczesny per il definitivo 3-2. Indemoniato. VOTO 7,5

2.Higuain (Juventus) – Contro il Sassuolo arriva il sigillo numero 15 in campionato per il Pipita che nel nuovo schema ultra-offensivo disegnato da Max Allegri riesce ad essere ancora più determinante. In zona gol Higuain non conosce pause ed il supporto del trio Dybala-Mandzukic-Cuadrado può garantirgli assist e spazi necessari per essere letteralmente devastante. Mattatore. VOTO 8

1.Falcinelli (Crotone) – Domenica da ricordare per l’attaccante di proprietà del Sassuolo che a suon di gol permette al Crotone di credere ancora al quart’ultimo posto che significherebbe salvezza. Una tripletta per lui in una gara dove avrebbe potuto segnare anche altri gol. Indomito. VOTO 8

FLOP

5.Veseli (Empoli) – La difesa dell’Empoli crolla sotto i colpi di Falcinelli e compagni ed il 24enne svizzero naturalizzato albanese va spesso in apnea senza trovare le giuste contromisure. Nel recupero la resa è totale quando stende in area Stoian e concede al Crotone un finale in goleada. Sfiancato. VOTO 4,5

4.Cannavaro (Sassuolo) – Errore fatale dopo 25 minuti di gioco con la Juventus già in vantaggio di una rete a zero. Il difensore ex Napoli gestisce male un pallone in uscita con Higuain che in pressing ne approfitta per recuperare la sfera e disegnare l’assist che manda in gol Khedira. Un pasticcio imperdonabile vista l’esperienza del numero 28 neroverde che soffre l’aggressività e la qualità del quartetto offensivo di Max Allegri. Macchinoso. VOTO 4,5

3.Vermaelen (Roma) – Spalletti lo promuove titolare lasciando fuori Manolas ed il belga non si rivela una mossa azzeccata per il tecnico toscano. La difesa giallorossa soffre le iniziative di Muriel il quale viaggia a ritmi insostenibili soprattutto per Vermaelen che si fa sorprendere in diverse occasioni come nell’azione che porta al gol di Praet. La sua prestazione ha sortito il solo effetto di far rimpiangere il compagno rimasto in panchina. Statico. VOTO 4,5

2.Djordjevic (Lazio) – Poco partecipe al gioco e mai pericoloso sotto porta; la Lazio non trova in lui il terminale offensivo capace di superare il muro eretto da un super Sorrentino. Se lo scopo del serbo era quello di non far rimpiangere Immobile, l’obbiettivo è stato ampiamente mancato. Inconcludente. VOTO 4,5

1.Bacca (Milan) – Il colombiano come spesso capita rimane fuori dal gioco per lunghi tratti e questa volta manca pure il colpo da rapace d’area che giustifichi la sua presenza nell’11 di Montella. Sacrosanta e prevedibile la sua sostituzione nel corso della ripresa. Non pervenuto. VOTO 4,5