Calciomercato Inter, dalle cessioni 'last minute' al colpo estivo: Ricardo Rodriguez

30/01/2017 08:09

CALCIOMERCATO INTER RODRIGUEZ / Ormai da settimane in casa Inter si lavora sul fronte uscite. In questi ultimi due giorni di mercato potrebbe salutare la maglia nerazzurra Yao, anche se, come riportato dall'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', non sarebbero da escludere eventuali novità sul fronte Biabiany e Ranocchia. I tempi stringono ma, con il mercato in Cina e in Russia che non chiuderà i battenti domani, l'ipotesi del prestito nelle prossime settimane resta viva.

Sul fronte entrate invece la dirigenza ha rinviato il colpo Ricardo Rodriguez alla finestra di mercato di giugno, dal momento che il Wolfsburg non si è detto disposto a cederlo in prestito a gennaio.

L.I.