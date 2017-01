Calciomercato Milan, Perez tratta la cessione di Benzema: in pole il PSG ma...

Federico Scarponi

30/01/2017 08:55

CALCIOMERCATO INTER PEREZ CEDE BENZEMA - Quella di Karim Benzema è stata, finora, una stagione certamente non esaltante, al punto che i sostenitori del Real Madrid, in più occasioni, hanno pensato di accompagnarne le uscite dal campo con una colonna sonora a base di fischi. Non stupisce dunque quanto riferito dal portale sportivo spagnolo 'Diario Gol', secondo il quale, il presidente dei 'Blancos' Florentino Perez avrebbe messo 'ufficiosamente' sul calciomercato il 29enne attaccante originario di Lione. Neanche il tempo di avallarne la cessione, che già sarebbero diversi i club interessati al nazionale francese, chiaramente in ottica estiva.

Arrivato il 1 luglio del 2009 nella capitale spagnola dall'Olympique Lione per 35 milioni di euro, Benzema potrebbe quindi lasciare le 'Merengues' dopo ben otto anni di onorato servizio e tanti, tantissimi trofei messi in bacheca: 2 Champions League, 1 Liga spagnola, 2 Coppe di Spagna, 1 Supercoppa di Spagna, 2 Supercoppa Uefa, 2 Mondiali per club. Roba, insomma, da far girare la testa. Sempre secondo quanto riportato dal media iberico, il club attuamente il pole position per accaparrarsi il giocatore, sarebbe il Paris Saint-Germain di Unai Emery o, più che altro, del ricco sceicco Nasser Al-Khelaïfi. Uno dei pochi, a potersi permettere in Europa di spendere una cifra intorno ai 60 milioni di euro soltanto per il cartellino della punta transalpina e a poter sostenere, di conseguenza, anche il suo altissimo ingaggio annuale.

Nel dettaglio, le trattative tra le due società avrebbero avuto un'accelerata negli ultimi giorni ore anche se un ostacolo, potrebbe far arenare la trattativa. Benzema infatti, si affermo come 'Crack' del calcio internazionale, proprio nelle fila del Lione, eterno ed acerrimo rivale della formazione parigina: la dirigenza del PSG teme contestazioni da parte dei propri supporters e starebbe riflettendo sul da farsi. Viste le titubanze mostrate dai francesi, il numero uno dei 'Galacticos' avrebbe avviato i contatti anche con l'Arsenal di Arsene Wenger e il Chelsea di Antonio Conte, anch'esse interessate al campione transalpino. Non è però da escludere a questo punto, che Benzema possa diventare presto un obiettivo anche del calciomercato Milan: la nuova proprietà cinese del club, vista la possibiità di perdere Carlos Bacca, che già è stato vicinissimo all'addio (il suo agente ai nostri microfoni aveva confermato l'interesse di alcune formazioni asiatiche), starebbe pensando al colpo ad effetto per 'presentarsi' ufficialmente ai tifosi rossoneri. Quello dell'attaccante francese, sarebbe un profilo perfetto in questo senso, ideale per rilanciare l'immagine della società, anche a livello internazionale.