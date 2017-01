Calciomercato Juventus, ipotesi Luiz Gustavo: solo in un caso

30/01/2017 07:41

CALCIOMERCATO JUVENTUS LUIZ GUSTAVO / Il mercato in entrata della Juventus può dirsi chiuso, anche se la dirigenza bianconera resta vigile su eventuali affari dell'ultima ora. Uno di questi, come ribadisce l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', potrebbe essere Luiz Gustavo, da tempo nel mirino bianconero.

L'idea del Wolfsburg, come anticipato dalla redazione di Calciomercato.it, è quella di cedere Luiz Gustavo a titolo definitivo, per un totale di 15 milioni di euro. Difficile ipotizzare un'operazione del genere negli ultimi giorni di mercato, soprattutto se, come indicato dal quotidiano, l'unica modalità per portarla a buon fine sarebbe far accettare ai tedeschi la formula del prestito senza obblio di riscatto.

L.I.