30/01/2017 00:17

MANCHESTER MOURINHO SCHWEINSTEIGER / José Mourinho ha tolto dal mercato Bastian Schweinsteiger. Il manager del Manchester United infatti oggi ha dichiarato: "Lui non si muoverà, anzi entrerà anche nella lista per l'Europa League visto che si sono liberati dei posti". Il tedesco quindi prosegue la sua avventura in Premier League almeno fino all'estate.

O.P.