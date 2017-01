30/01/2017 00:09

LIGUE 1 PSG MONACO / Il posticipo della Ligue si chiude sull'1-1: PSG e Monaco si dividono così la posta in palio. A passare in vantaggio a dieci dalla fine sono i padroni di casa con Cavani su calcio di rigore, ma in pieno recupero Bernando Silva coglie il pari.

PSG-Monaco 1-1: 81' Cavani (P), 91' Silva (M)