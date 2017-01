Napoli-Palermo, Sarri: "Momento difficile? Macché! Se avessimo anche la mentalità..."

29/01/2017 23:45

NAPOLI-PALERMO / L'allenatore del Napoli Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di 'Sky' al termine del match contro il Palermo pareggiato 1-1: "Quella di Insigne nel finale è stata una delle undici-dodici palle gol che abbiamo creato nel corso della partita. Il match si è messo subito in salita. Sapevo che sarebbe stato un match difficile dopo il cambio in panchina. Ci siamo trovati sotto, ma bene o male abbiamo fatto la nostra solita partita e c'è il rammarico di non aver concretizzato le occasioni. Il Palermo è entrato in area sette volte in tutta la partita, a noi succede di prendere certi gol in questo tipo di partite. A livello di occasioni concesse, però, siamo in crescita. Siamo una squadra giovane, mi sembra in crescita a livello di mentalità. Se questa squadra avesse anche la mentalità sarebbe pericolosa per chiunque in Italia e in Europa. Sono mancati i cross per Pavoletti? Eh, non ho il joystick (ride, n.d.r.) Abbiamo cambiato modulo e abbiamo segnato. La squadra si deve un po' abituare alle sue caratteristiche e neanche lui è in grado di esprimersi al 100% a livello di condizione fisica. La squadra nelle ultime undici partite ha fatto 9 vittorie e 2 pareggi, non è un momento difficile, è la partita che è difficile da digerire. Non siamo una squadra di gente che viene da Barcellona e Real Madrid, siamo una squadra di gente che viene da fasce inferiori e giovane, stiamo crescendo. Questa squadra ha qualità, vedremo se riusciremo a farla diventare di primissima fascia".

A 'La Domenica Sportiva' il tecnico viene stuzzicato anche l'argomento Gabbiadini, ma la risposta è secca: "Non ho davvero idea di cosa potrà succedere, altrimenti farei il direttore sportivo! Con Giuntoli non parliamo di mercato prima delle partite, perché altrimenti sa che finirebbe male, da parte mia dico che ho grande fiducia nel suo lavoro".

