Napoli-Palermo, Albiol: "Non siamo stati perfetti, ma era sufficiente per vincere"

29/01/2017 23:44

NAPOLI PALERMO ALBIOL / Il difensore centrale, Raul Albiol, del Napoli ha parlato a 'La Domenica Sportiva' dopo il pareggio contro il Palermo. Le dichiarazioni dello spagnolo: "Abbiamo perso due punti importanti oggi in casa, perà vogliamo continuare ad andare avanti. La partita non è stata perfetta, ma era sufficiente per vincere. Abbiamo fatto di tutto per pareggiare. Noi dobbiamo continuare sulla nostra strada e dovremo fare più punti possibili, non sarà semplice perché la Juve è forte. Sappiamo che la distanza è lunga, ma pensiamo solo a noi stessi".

O.P.