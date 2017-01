Milan, Inzaghi: "Berlusconi? Preferisco chi non intralcia il lavoro"

29/01/2017 23:25

MILAN INZAGHI / Filippo Inzaghi ha parlato a 'La Domenica Sportiva' della sua esperienza al timone del Milan. L'allenatore - oggi al Venezia - apre con una riflessione sul Presidente Berlusconi: "Ognuno è fatto a modo suo, io preferisco i Presidenti che non intralciano il lavoro degli allenatori. Donnarumma e Locatelli? Mi auguro che si proteggano i nostri giovani, non si possono criticare per una partita. Gigio è il nuovo Buffon, non va attaccato per una partita".

O.P.