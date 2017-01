Serie A, l'analisi di Caressa: "Juve incaz****, le altre invece se perdono..."

29/01/2017 23:12

SERIE A CARESSA JUVENTUS / La giornata di campionato appena conclusa sorride alla Juventus: il Napoli ha pareggiato contro il Palermo in serata e nel pomeriggio la Roma ha perso fuori casa contro la Sampdoria. Il giornalista di 'Sky Sport', Fabio Caressa, ha detto la sua in merito alla lotta Scudetto analizzando il diverso atteggiamento dei bianconeri rispetto alle rivali per il titolo: "Non è che la differenza tra la Juve e le altre è che la Juve quando perde si inca*** e alle altre invece viene l'ansia?".

O.P.