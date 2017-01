PAGELLE E TABELLINO DI NAPOLI-PALERMO: Nestorovski torna al gol, Posavec regala il pari a Mertens

di Claudio Cafarelli (@claudioc7)

29/01/2017 22:55

PAGELLE TABELLINO NAPOLI PALERMO PROMOSSI BOCCIATI - Un sorprendente Palermo blocca il Napoli sul pari al San Paolo. Rosanero subito in vantaggio con Nestorovski e da lì in po' inizia l'assedio azzurro che non trova soluzione fino al pareggio di Mertens, arrivato grazie ad una papera del portiere Posavec. Non bastano sei minuti di recupero, il Napoli le prova tutte ma non riesce a vincere ed agguantare il secondo posto

NAPOLI

Reina 6 - Viene battuto dopo cinque minuti dal colpo di testa di Nestorovski, ma non ha colpe nell'occasione.

Hysaj 5,5 - Troppi cross imprecisi e sul gol del Palermo dimentica completamente l'autore del gol libero di saltare senza problemi e di battere Reina. Nella ripresa spinge di più ma sempre con molta imprecisione

Albiol 6,5 - Perfetto in ogni intervento di testa e di piede. Sfiora anche il gol su calcio d'angolo

Maksimovic 5,5 - Qualche buona chiusura e una tecnica discreta utile a far girare velocemente la palla, nella ripresa cala vistosamente e sbaglia troppi appoggi semplici

Ghoulam 6,5 - Appena tornato dalla Coppa d'Africa riprende la sua posizione e macina chilometri sulla sinistra. Spinta continua e tanti bei cross messi in mezzo

Allan 5 - Si lascia infilare nei primi minuti senza opporre resistenza. Pasticcia spesso con il pallone e appare costantemente in difficoltà e poco lucido. Dal 54' Zielinski 6,5 - Entra e serve subito l'assist per il gol di Mertens, poi prende in mano il centrocampo e dona qualità alla manovra.

Jorginho 5,5 - Timoroso, in fase di interdizione lascia molto a desiderare. In impostazione fa girare il pallone, ma non riesce mai ad osare trovando una geometria in grado di sorprendere la difesa rosanero. Dal 63' Pavoletti 5,5 - È evidente la difficoltà in un sistema ormai abituato a giocare con Mertens attaccante centrale. Prova a dare il suo contributo ma non punge

Hamsik 6 - L'unico del centrocampo azzurro a dare un contributo utile alla manovra offensiva. Si inserisce spesso tra le linee, ma rarissime volta tenta la conclusione da fuori, Nella ripresa si trasforma in regista per supportare una squadra a trazione offensiva

Callejon 6,5 - Pezzella sembra prendergli le misure nei primi venti minuti, niente di più sbagliato. Nella seconda parte del primo tempo crea costantemente la superiorità e serve due assist preziosi in mezzo che non vengono tramutati in gol da Mertens

Mertens 6,5 - Inizialmente si intestardisce troppo palla al piede cercando il guizzo vincente, le due occasioni che ha a disposizione vengono fallite per imprecisione e bravura di Posavec che al 10' devia il suo sinistro sulla traversa. Nella ripresa parte subito con un tiro velenoso respinto dal portiere rosanero, poi è fortunato in occasione del gol quando un suo tiro debole provoca la papera di Posavec.

Insigne 5,5 - Sorprende con troppi errori nello sviluppo della manovra. Anche nei classici tagli da sinistra verso destra non trova mai la precisione

All. Sarri 5 - La squadra subisce l'ennesimo gol, un vero tallone d'Achille per un allenatore che cura con premura la fase difensiva. Tenta il tutto per tutto nella ripresa ma non riesce a ribaltare la situazione e il Napoli perde l'occasione per agganciare la Roma al secondo posto

PALERMO

Posavec 5 - Strepitoso nel primo tempo. Disinnesca Mertens dopo dieci minuti deviando la sua conclusione sulla traversa, si ripete subito dopo su Callejon e sul finale ancora sul belga. Anche nella ripresa sembra invalicabile poi incappa in un errore clamoroso che permette al Napoli di pareggiare.

Rispoli 6,5 - Dopo cinque minuti regala un cross al bacio per la testa di Nestorovski. Una volta trovato il vantaggio si abbassa notevolmente e contribuisce al muro difensivo rosanero.

Gonzalez 7 - Si oppone con il corpo ad una conclusione a botta sicura di Mertens, per il resto fa sentire la sua struttura fisica e ha la meglio su Mertens in più occasioni.

Goldaniga 6 - Così come Gonzalez, si oppone con il corpo ad un'altra conclusione di Mertens poi è sempre concentrato e attento a tenere compatta la linea difensiva. Meriterebbe un voto più alto ma rovina tutti con un intervento killer su Mertens ad un minuto dal termine

Pezzella 5,5 - Parte bene opponendosi con efficacia ai tagli di Callejon, ma l'imprevedibilità dello spagnolo ha la meglio dopo la prima mezz'ora e va spesso in affanno dal suo lato

Henrique 5,5 - Il gol del Palermo, dopo cinque minuti, porta la squadra ad abbassarsi notevolmente. Dovrebbe garantire quella qualità necessaria per pungere in contropiede ma si occupa solo della fase di interdizione non riuscendo mai a fare il giusto filtro

Jajalo 6 - Schermo davanti alla difesa, copre a dovere gli inserimenti dei centrocampisti azzurri. Mette spesso in difficoltà Allan ringhiando sulle caviglie del brasiliano

Chochev 6 - Anche lui come Henrique è costretto ad un lavoro di interdizione ma al contrario del brasiliano interpreta al meglio il ruolo formando una buona diga con Jajalo.

Quaison 5 - Dovrebbe tenere palla e con la sua velocità mettere in difficoltà la difesa azzurra ma raramente si fa vedere in avanti e in fase di copertura non aiuta nel raddoppio il compagno di reparto. Dall'88' Morganella s.v.

Nestorovski 6,5 - Un'occasione a disposizione tramutata in gol, ciò che deve fare un attaccante. Il suo colpo di testa è perfetto. Ma oltre gol è anche bravo, in quelle rare volte, a difendere palla e cercare di far salire la squadra. Gara di grandissimo sacrificio. Dal 92' Sunijc s.v.

Trajkovski 6 - Al contrario di Quaison, aiuta tantissimo in fase difensiva e con grande intraprendenza prova anche qualche sortita offensiva. Dal 60' Aleesami 5,5 - Si posiziona come terzino aggiunto per aiutare Pezzella, ma Hysaj e Mertens combinano senza incontrare troppi ostacoli

All. Diego Lopez 6,5 - Alla prima panchina rosanero conquista un preziosissimo punto in casa del Napoli. La squadra gioca con personalità, trova subito il gol e si difende con grande ordine e abnegazione.

Arbitro Celi 6,5 - Gestisce con grande sicurezza la partita. Impeccabile la decisione di espellere Goldaniga

TABELLINO

NAPOLI-PALERMO 1-1

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Allan (dal 54' Zielinski), Jorginho (dal 63' Pavoletti), Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri. A disp.: Rafael, Sepe, Giaccherini, Maggio, Chiriches, Gabbiadini, Rog, Diawara. All. Sarri

Palermo (4-3-3): Posavec; Rispoli, Gonzalez, Goldaniga, Pezzella; Henrique, Jajalo, Chochev; Quaison (dall'88' Morganella), Nestorovski (dal 92' Sunijc), Trajkovski (dal 60' Aleesami). A disp.: Marson, Guddo, Vitiello, Andelkovic, Silva, Embalo, Cionek, Balogh, Lo Faso. All.: Diego Lopez

Arbitro: Celi

Marcatori: 6' Nestorovski (P), 66' Mertens (N)

Ammoniti: 23' Quaison (P), 32' Bruno Henrique (P), 65' Jajalo (P)

Espulsi: 89' Goldaniga (P)