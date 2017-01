Liga, Real Madrid-Real Sociedad 3-0: tris e primato rafforzato!

29/01/2017 22:51

LIGA REAL MADRID REAL SOCIEDAD 3-0 / Kovacic, Ronaldo e Morata. Tre gol alla Real Sociedad e quattro punti su Siviglia e Barcellona: una serata ottima per il Real Madrid. Le 'Merengues' infatti hanno battuto i baschi gestendo al meglio la gara per tutto l'arco dei novanta minuti ed ora le cose si mettono bene anche in classifica, sfruttando i passi falsi delle dirette concorrenti.

Real Madrid-Real Sociedad 3-0: 38' Kovacic, 51' Ronaldo, 82' Morata

CLASSIFICA: Real Madrid 46, Siviglia 42, Barcellona 42, Atletico Madrid 36, Real Sociedad 35, Villarreal 34, Athletic Bilbao 32, Celta Vigo 30, Eibar 29, Espanyol 29, Las Palmas 25, Alaves 24, Betis 23, Malaga 22, Valencia 19, Deportivo la Coruna 19, Leganes 18, Sporting Gijon 13, Granada 10, Osasuna 10.

O.P.