Calciomercato Napoli, Gabbiadini-Southampton: le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

29/01/2017 22:21

CALCIOMERCATO NAPOLI GABBIADINI / L'accordo tra Southampton e Gabbiadini era stato già raggiunto - come Calciomercato.it vi aveva raccontato - e adesso il Napoli ed il club inglese stanno raggiungendo un'intesa anche per il cartellino. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione la parte fissa sarà di 17 milioni di euro, mentre è ancora in discussione la questione bonus. I partenopei puntano a 3 milioni complessivi e le parti sono al lavoro per trovare una soluzione, tuttavia viene confermato il 10% sulla futura rivendita in favore degli azzurri. La trattativa va avanti, ma adesso non manca l'ottimismo per il buon esito dell'operazione.