29/01/2017 22:16

CALCIOMERCATO JUVENTUS SAKOR / Stando a quanto riporta 'Sky Sport', la Juventus avrebbe raggiunto un accordo con il Willem II per il passaggio in Olanda di Vajebah Sakor. Il giovane della Primavera bianconera è pronto a trasferirsi in prestito: un'occasione per crescere e mettere minuti nelle gambe in vista di un ritorno alla base.

O.P.