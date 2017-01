Calciomercato Milan, Ocampos arriva: ecco l'accordo con il Marsiglia

29/01/2017 21:30

CALCIOMERCATO MILAN OCAMPOS / Lucas Ocampos sta per diventare un nuovo giocatore del Milan. Sbloccata l'operazione tra i rossoneri, il Genoa e l'Olympique Marsiglia: prestito secco e 25% sulla futura rivendita a favore del club francese, ma non viene intaccato il riscatto per l'esterno argentino. Programmate per domani le visite mediche prima della firma definitiva che metterà la parola fine alla trattativa.

O.P.