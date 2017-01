Calciomercato Roma, Gerson-Lille: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

CALCIOMERCATO ROMA GERSON / Il calciomercato Roma è in gran fermento in questi ultimi giorni di campagna trasferimenti invernale. Le grandi manovre giallorosse riguardano in particolar modo il centrocampo, con Leandro Paredes possibile partente e nel mirino della Juventus e Kessié individuato dalla Roma come rinforzo per l'estate.

Nelle prossime ore, anche il brasiliano Gerson potrebbe lasciare la Capitale: secondo le informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, il calciatore ex Fluminense è vicino al Lille, che attende entro domani la risposta definitiva del club giallorosso in merito ad un'operazione da concludere in prestito con opzione d'acquisto a 18 milioni di euro.

