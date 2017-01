29/01/2017 20:47

CALCIOMERCATO FIORENTINA ILICIC / Stando a quanto riporta 'La Nazione', la Fiorentina dopo aver preso dall'Empoli Riccardo Saponara potrebbe decidere di vendere Josip Ilicic. Il trequartista sloveno oggi ha giocato da titolare contro il Genoa, segnando la rete dell'1-0, ma non si placano le voci che lo vorrebbero lontano dalla Toscana ed in partenza per il Leicester di Ranieri.

O.P.