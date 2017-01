Calciomercato Palermo, Micciché: "Ci stiamo muovendo. Quaison, trattative non definite"

29/01/2017 20:26

CALCIOMERCATO PALERMO - E' un momento davvero difficile per il Palermo. Dopo l'ennesimo cambio in panchina, con l'arrivo di Diego Lopez al posto di Corini, i rosanero proveranno a rialzare la testa e a centrare una salvezza che oggi ha dell'impossibile. Di questo e altro, ha parlato ai microfoni di 'Premium Sport', poco prima del match contro il Napoli, il vice presidente dei rosanero, Guglielmo Micciché: "Sarà difficile salvarsi ma ce la giocheremo fino alla fine. Il campionato non è finito e bisogna onorare tutte le gare per correttezza. La panchina del Napoli probabilmente potrebbe andare in Europa League, questo dimostra il valore del nostro avversario di stasera. Noi ce la metteremo tutta lo stesso. Quaison? Ci sono delle trattative ma non sono definite (per lui si parla di Juventus, Mainz ma anche dell'interesse del Birmingham City). Finché non lo saranno, continueremo a schierarlo in campo. Calciomercato? Ci stiamo muovendo anche in entrata, qualcosa bisognerà fare per rinforzare una squadra che ha fatto pochi punti finora. Mi auguro che Lopez possa fare risultati con la nostra squadra per avere continuità, in pochi giorni ha già dato tanto a questa squadra. Chiaramente questa non è la nostra gara della vita, da domenica prossima inizierà un campionato più semplice”.

F.S.