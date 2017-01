Manchester United, Beckham sulla cessione al Real: "Per il disgusto, 3 anni senza guardarli"

29/01/2017 20:14

In un'intervista rilasciata alla radio della 'BBC', l'ex centrocampista inglese David Beckham, è tornato a parlare del suo addio al Manchester United, deciso dall'allora suo tecnico, Sir Alex Ferguson: "Ero shockato e devastato quando Ferguson e la dirigenza dei 'Red Devils' decisero di vendermi al Real Madrid. Per il disgusto, sono stato tre anni senza guardare una gara dello United. Il mio obiettivo era quello di finire la mia carriera a Manchester United, ma non mi è stato permesso".

F.S.