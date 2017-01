29/01/2017 20:11

CALCIOMERCATO FIORENTINA PALOSCHI / La Fiorentina è molto attiva in queste ultime ore di calciomercato: secondo quanto riferisce 'Sky', la società viola ha effettuato un sondaggio per l'attaccante dell'Atalanta, con l'obiettivo di chiudere l'operazione in prestito biennale con diritto di riscatto. C'è da superare la concorrenza della Sampdoria.

S.D.