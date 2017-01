Calciomercato Roma, nuovo indizio social: Paredes pensa solo giallorosso!

29/01/2017 19:48

CALCIOMERCATO ROMA PAREDES / Leandro Paredes non lascerà la Roma. Il centrocampista, che in giornata aveva lasciato intendere di volere continuare a giocare con la maglia giallorossa, ha lasciato un nuovo indizio. Un indizio social, che non sembra lasciare dubbi. Paredes, accostato alla Juventus in queste ore, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook una sua foto con la maglia della Roma, accompagnata dalla scritta: "Roma!!". Un semplice messaggio, che allontana, forse, definitivamente una sua cessione.

M.S.