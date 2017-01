Napoli-Palermo, Pezzella: "Cambio allenatore? Non ci tiriamo indietro"

29/01/2017 19:45

NAPOLI PALERMO PEZZELLA - Il Palermo cerca la 'mission impossible' sul campo del Napoli. A pochi minuti dal fischio d'inizio, Giuseppe Pezzella, terzino sinistro rosanero nato proprio nel capoluogo campano, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di 'Premium Sport': "Dopo una settimana vissuta così intensamente, con l'arrivo di Diego Lopez, questo gruppo deve dimostrare che non si tira indietro rispetto al cambio di allenatore. Io sono napoletano, per me è una partita speciale e ci tengo a fare bene. Ma l'importante è che la squadra porti a casa punti".

F.S.