Napoli-Palermo, Ghoulam: "Questa è la nostra prova di maturità"

29/01/2017 19:37

NAPOLI PALERMO GHOULAM - Appena tornato dalla Coppa d'Africa dopo gli impegni con la nazionale algerina, Faouzi Ghoulam è di nuovo pronto a scendere in campo per il Napoli. A pochi minuti dall'inizio del match contro il Palermo, l'esterno sinistro ha rilasciato un paio di battute ai microfoni di 'Premium Sport': "Sono ritornato da poco ma sto bene, speriamo di fare risultato stasera. La Roma e altre hanno perso? Non guardiamo alle altre squadre, facciamo la nostra gara e basta. Dobbiamo prendere 3 punti stasera, questa è la prova di maturità. Giochiamo in casa, proveremo a dare il massimo per i nostri tifosi che si aspettano qualcosa di importante da noi".

F.S.