Calciomercato West Ham, Fanni accoglie Payet al Marsiglia

30/01/2017 03:39

CALCIOMERCATO WEST HAM/ Il difensore del Marsiglia Rod Fanni, ha commentato così le voci di mercato su un possibile ritorno all'OM di Dimitri Payet, trequartista francese ormai ai ferri corti con il West Ham: "Lui è un grande giocatore ed è stato un grande compagno di squadra, per noi sarebbe un grandissimo rinforzo - le parole di Fanni riportate da 'Foot Mercato' - non so cosa accadrà, è complicato, ma abbiamo bisogno di uno come lui per risalire la classifica".

S.F.