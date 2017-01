Football Manager, tremila miglia per la 'sua' squadra

29/01/2017 19:28

FOOTBALL MANAGER GLAUDE / Sono tanti gli appassionati di Footlball Manager in giro per il mondo. Il gioco che rende allenatori è da anni ormai che riscuote successo. A giocare un ruolo fondamentale è la passione per il calcio. Passione che certamente ha Quill Glaude. Il giocatore di Football Manager - si legge su 'gianlucadimarzio.com' - si è addirittura fatto più di tremila miglia per conoscere la squadra che allena, l'Ayr United. Un viaggio che ha così permesso di far si che il virtuale diventasse, almeno per un giorno, reale.

M.S.