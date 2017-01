Ligue 1, Nizza-Guingamp 3-1: Balotelli torna al gol, rossoneri primi

29/01/2017 18:53

NIZZA GUINGAMP BALOTELLI / Vittoria e ritorno al gol per Mario Balotelli. Il suo Nizza ha battuto 3-1 il Guingamp, in un match valevole per la 22esima giornata di Ligue 1, riprendendosi momentaneamente la testa della classifica. I rossoneri - in attesa di Psg-Monaco di stasera - sono a +1 su Falcao e compagni e a +4 sui capitolini.

Nizza-Guingamp 3-1

11' Plea, 38' Seri, 63' Briand (G), 87' Balotelli

CLASSIFICA: Nizza 49; Monaco* 48; Paris Saint-Germain* 45; Lione* 37; Olympique Marsiglia 33; Bordeaux 32; Guingamp 31; Saint-Etienne*, Rennes 30; Tolosa*, Lille, Nantes 26; Nancy*, Dijon 24; Montpellier, Angers 23; Bastia, Caen* 22; Metz* 21; Lorient 18.

*una partita in meno.