Sampdoria-Roma, Spalletti 'pizzica' il guardalinee: "La Rocca di Ercolano si è distratto"

29/01/2017 18:46

SAMPDORIA ROMA SPALLETTI / Giornata molto importante per la corsa al vertice in serie A, con la Roma fermata a Genova dalla Sampdoria di Giampaolo. Muriel offre spettacolo e sigla la rete del 3-2, con i giallorossi che avrebbero potuto tirare un calcio di rigore nel finale.

Polemiche sul web per un tocco su Dzeko, valutato in fuorigioco. Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Spalletti ha commentato l'episodio, sottolineando come il guardalinee, autore dell'errata chiamata, sia di Ercolano, in provincia di Napoli: "Non è fuorigioco quello di Dzeko. E' una lettura facilissima. La Rocca di Ercolano si è distratto un attimo e ha interpretato male la situazione. E' un metro e mezzo, due metri dietro, quando la palla parte. L'arbitro aveva dato rigore e il guardalinee lo annulla. Questo episodio qui ci disturba. Era di lettura facilissima".

L.I.