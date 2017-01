Sassuolo-Juventus, Higuain: "Il nuovo modulo è merito del coraggio di Allegri"

29/01/2017 18:04

SASSUOLO JUVENTUS HIGUAIN - Ancora in rete, Gonzalo Higuain continua a stupire con la maglia della Juventus. AI microfoni di 'Premium Sport', l'attaccante argentino ha parlato al termine del match vinto in trasferta sul campo del Sassuolo.

IL NUOVO MODULO - "Nuovo modulo perfetto per esaltare le mie caratteristiche? Stiamo facendo bene, questo nuovo schieramento è merito del mister che ha avuto il coraggio di attuarlo. Stiamo dimostrando di poterlo usare, speriamo di crescere ancora. Lì davanti il tecnico ci ha chiesto di fare uno sforzo extra per sostenerlo ed evitare che la squadra possa andare in sofferenza. Come è nato questo nuovo modulo? Allegri aveva il pensiero di farlo, come detto ci ha chiesto uno sforzo in più. Dobbiamo ancora migliorare qualcosina ma abbiamo dimostrato di poterlo usare. Abbiamo avuto l'atteggiamento giusto: gli errori tecnici si possono fare ma quello non si può sbagliare. Questo modulo non so se possa andare bene anche in Europa. Soltanto provandolo in campo potremmo rispondere".

CONCENTRAZIONE ALTA - Secondo il 'Pipita', nonostante la sconfitta della Roma, bisogna mantenere alta la concentrazione: "Il campionato è lungo ma se continuiamo così sarà dura per tutti. La strada per lo scudetto non è segnata per niente. Oggi dovevamo vincere per dare una dimostrazione di forza".

DYBALA E IL MANCATO SALUTO - "Il mancato saluto di Dybala ad Allegri? Giuro che non l'ho visto. Non ho nulla da dire, deve stare tranquillo. E' normale, tutti comunque vogliono giocare".

In mixed zone Gonzalo Higuain si è concesso inoltre alle domande dei cronisti presenti, tra i quali l'inviato di Calciomercato.it: "Era una gara delicata, che dovevamo portare a casa in qualsiasi modo. L'abbiamo fatto, concedendo pochi palloni al Sassuolo".

PARTENZA SPRINT - "Con questo atteggiamento è difficile sbagliare le partite".

CAPOCANNONIERE - "Sono felice. Mi sento bene fisicamente e voglio continuare così".

ROMA - "Abbiamo una gara in meno e la sconfitta della Roma è di certo una bella notizia. La più bella è però la vittoria di oggi".

INTER - "Sarà dura ma speriamo di continuare con la striscia di vittorie nel nostro stadio. Sarà di certo difficile".

