Calciomercato Juventus, l'Arsenal pensa all'addio di Sanchez: si punta Griezmann

29/01/2017

CALCIOMERCATO JUVENTUS ARSENAL SANCHEZ / Manca ancora il rinnovo di contratto di Sanchez in casa Arsenal, col giocatore seguito anche da Juventus e Inter, tra le altre grandi d'Europa.

Stando a quanto riportato dal 'Mirror', il club inglese starebbe valutando anche un futuro senza il cileno, al fine di lanciare in estate un vero e proprio assalto a Griezmann dell'Atletico Madrid. Tanti i club che seguono il francese, come ad esempio il Manchester United e, in Italia, l'Inter di Pioli.

Se l'Arsenal vorrà davvero strapparlo al club di Simeone e alla ricca concorrenza, dovrà mettere sul piatto una ricca offerta, sia per l'Atletico che per il giocatore, al quale potrebbero andare 293mila euro a settimana circa.

