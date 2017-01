Punto Primavera, risultati 15a giornata: 'Manite' Fiorentina e Roma, TRE autogol per lo Spezia!

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

30/01/2017 09:00

CAMPIONATO PRIMAVERA / Si è disputata nel weekend la quindicesima giornata del Campionato Primavera 2016/2017. Rivivete ora assieme a Calciomercato.it le emozioni del weekend:

GIRONE A - Tripla vittoria esterna per Lazio (1-2 a Napoli), Sampdoria (0-2 a Brescia) e Verona (1-2 a Trapani), tutte e tre in coabitazione al primo posto in classifica. 'Manita' della Fiorentina sul campo dello Spezia: nello 0-5 viola si segnalano le tre (3!) autoreti dei padroni di casa. Tiene il passo il Milan, che regola il Latina 4-2.

GIRONE B - Il big match della quindicesima giornata del Girone B viene vinto dal Chievo, che espugna il campo del Torino col rigore siglato da Rabbas. I clivensi restano a 3 lunghezze di distanza in classifica dalla Juventus capolista. I bianconeri di Grosso battono il Bari 'a domicilio' con un perentorio 0-3. Ancor più roboante la vittoria dell'Empoli: 7-1 all'Avellino!

GIRONE C - Prosegue la marcia dell'Inter, che batte la Salernitana 4-0 grazie all'ennesima tripletta (stavolta di Souare). La Roma non molla: il Cagliari passa in vantaggio, ma poi i giallorossi ne fanno 5 (doppietta di Tumminello, protagonista anche delle cronache di calciomercato). Nel 3-0 dell'Atalanta contro il Crotone a segno anche Latte Lath.

Campionato Primavera, risultati e classifiche 15a giornata

GIRONE A:

VICENZA-SPAL 1-2: 19' Costantini (S), 22' Shaka Mawali (S), 90' Lovato (V)

TRAPANI-VERONA 1-2: 36' Musso (T), 63' Tupta (V), 90' rig. Stefanec (V)

MILAN-LATINA 4-2: 4' rig. Modric (M), 18' Zanellato (M), 24' aut. Sanvito (L), 36' Di Nardo (L), 41' Bellanova (M), 66' Oberrauch (L)

NAPOLI-LAZIO 1-2: 45' Russo (N), 66' Ceka (L), 69' Al Hassan (L)

PERUGIA-CESENA 2-1: 27' Akammadu (C), 60' Garofalo (P), 67' Di Nolfo (P)

SPEZIA-FIORENTINA 0-5: 8' aut. Mannucci (S), 25' Maigini (S), 53' Mannucci (S), 69' Maganjic (F), 82' Castrovilli F)

BRESCIA-SAMPDORIA 0-2: 6' Baumgartner, 77' Tessiore

CLASSIFICA: Lazio, Sampdoria, Verona 33; Fiorentina 31; Milan 29; Napoli 25; Spal 23; Latina 20; Cesena, Vicenza 16; Brescia, Perugia 10; Spezia 9; Trapani 8.

GIRONE B:

BARI-JUVENTUS 0-3: 22' Clemenza, 47' Kean, 54' Mosti

EMPOLI-AVELLINO 7-1: 9' Manicone (E), 36' Zini An. (E), 43' Seminara (E), 45' Giampà (E), 67' Pizi (A), 69' Olivieri (E), 71' e 76' rig. Manicone (E)

SASSUOLO-BENEVENTO 3-1: 18' Zecca (S), 37' Sorgente (B), 83' Romairone (S), 85' Zecca (S)

TORINO-CHIEVO 0-1: 55' rig. Rabbas

UDINESE-ASCOLI 0-1: 15' Tassi

CARPI-PESCARA 1-0: 12' Scarf

CITTADELLA-PRO VERCELLI 3-1: 42' Goury (PV), 56' Manente (C), 60' Rozzi (C), 63' Sartori (C)

CLASSIFICA: Juventus 37; Chievo 34; Torino 31; Sassuolo 27; Empoli 25; Udinese 22; Bari* 19; Benevento 17; Cittadella, Pescara 16; Carpi, Pro Vercelli 15; Ascoli* 11; Avellino 7.

GIRONE C:

GENOA-FROSINONE 0-1: 62' Modesti

ATALANTA-CROTONE 3-0: 14' Melegoni, 56' Latte Lath, 60' Gatti

ROMA-CAGLIARI 5-1: 43' Camba (C), 51' Grossi (R), 55' Tumminello (R), 58' Anocic (R), 71' Soleri (R), 77' Tumminello (R)

BOLOGNA-PALERMO 1-1: 57' Ambro (P), 72' Frabotta (B)

NOVARA-VIRTUS ENTELLA 1-0: 85' Salucci

PISA-TERNANA 0-0:

INTER-SALERNITANA 4-0: 1', 43' e 90' Souare, 90'+2' Pinamonti

CLASSIFICA: Inter 39; Roma 36; Atalanta 32, Virtus Entella 31; Genoa 30; Bologna, Novara 24; Palermo 22; Crotone 19; Cagliari 14; Frosinone 13; Pisa 9; Ternana 8; Salernitana 3.