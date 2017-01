Calciomercato Chelsea: se salta Craig, tutto su Stockdale

30/01/2017 03:00

CALCIOMERCATO PREMIER LEAGUE - Con Begovic in uscita, continua la ricerca di un portiere da parte del Chelsea di Antonio Conte. Stando a quanto sostenuto dal quotidiano britannico 'Mirror', l'obiettivo numero uno dei 'Blues' resta il 34enne Gordon Craig del Celtic, nonostante il rifiuto del club scozzese registrato nei giorni scorsi. Qualora però l'affare non andasse in porto, i londinesi potrebbero virare su David Stockdale, 31enne estremo difensore del Brighton & Hove Albion.

F.S.