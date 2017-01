Sassuolo-Juventus, Di Francesco: "Superiori a livello fisico. Mi aspettavo di più"

29/01/2017 17:52

SASSUOLO JUVENTUS DI FRANCESCO / Sconfitta contro la Juventus per il Sassuolo di Di Francesco. Il tecnico dei neroverdi, intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', ha commentato il ko contro i bianconeri: "Mi aspettavo qualcosa di più dai miei davanti, siamo stati bravi all'inizio a tenerli bassi, ma in generale non c'è stata partita. Ci sono stati superiori a livello fisico, anche i centrali di difesa hanno fatto una gara perfetta a livello tattico".

DIFFICOLTA' - "Per strappare il risultato con la Juventus, devi essere perfetto o quasi. Dopo che sono andati avanti, sono stati bravissimi ad abbassarsi e ci hanno concesso davvero poco".

M.S.