Calciomercato Genoa, Juric: "Veloso? Voglio 20 giocatori. Palladino per Ocampos, vediamo"

29/01/2017 17:44

"Risposta caratteriale della squadra. E' un buon segnale dopo tanti negativi. Siamo riusciti a pareggiare anche se la Fiorentina si è dimostrata superiore. Se mi sono mai sentito in bilico? Non riesco a pensare in questo modo. C'è tanto da lavorare. Abbiamo perso intensità di allenamenti è stato un mese devastante. Sicuramente questo è dipeso da diversi fattori, io magari non ho tanta esperienza, ma abbiamo ceduto giocatori importanti, altri si sono infortunati, alcuni giovani sono ancora inesperti e hanno il rendimento altalenanti, altri non erano pienamente in forma...Devo cercare di ritrovare la mia squadra, il mio gioco. Miguel Veloso? Io voglio 20 giocatori su cui poter contare. Quando le situazioni sono chiare è più facile esprimersi meglio. Palladino vicino al ritorno come sostituto di Ocampos? Vediamo cosa succederà, se verrà lavorerò con lui, altrimenti non ci lavorerò. Simeone? E' un ragazzo fantastico, impara su tutto. Ha una voglia pazzesca. Uno come lui è il massimo per un allenatore. CI sta mettendo tanto del suo...del nostro c'è poco"

F.S.